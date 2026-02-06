search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 21:04

Αναστάτωση στην Κρήτη – Έξι σεισμοί, μέσα σε λίγα λεπτά

06.02.2026 21:04
seismos new

Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη αργά το απόγευμα της Παρασκευής, 6/2, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί έξι σεισμοί μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, μεγέθους από 3 έως 3,9 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 19:31, και ήταν μεγέθους 3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 11,8 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε νέα δόνηση, μόλις ένα λεπτό αργότερα, στις 19:32, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 11,6 χιλιόμετρα.

Στις 19:41 σημειώθηκε τρίτος σεισμός, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 23 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 7,2 χιλιόμετρα.

Η επόμενη σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 20:07, και ήταν μεγέθους 3,9 Ρίχτερ. Και σε αυτή την περίπτωση το επίκεντρο εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου. Το εστιακό βάθος ήταν 9,7 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε νέος σεισμός στις 20:16, μεγέθους 2 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου, και στις 20:17 ακόμη μία δόνηση, μεγέθους 3,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 17 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιεράπετρας και το εστιακό βάθος 5,5 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Τι απαντά η Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου – Μιλά για «συκοφαντικές αναφορές» μέσω των οποίων επιδιώκεται η «αμαύρωση της εντιμότητάς» της

Αμετανόητος ο γιατρός του Ιπποκράτειου που καταδικάστηκε για «φακελάκι»: Κατηγορεί τους καταγγέλλοντες για… αχαριστία – «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»

Ιάσονας Αποστολόπουλος σε Μαρία Καρυστιανού: «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; – Οφείλετε να ανασκευάσετε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου – «Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει»

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή για πλημμύρες Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί μετά την υπερχείλιση στα φράγματα της Βουλγαρίας

lyriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Εθνική Λυρική Σκηνή: Το θέατρο ως γέφυρα για εφήβους μετανάστες και την κοινωνική τους ένταξη

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Στη Γερμανία ο πατέρας της, νέα έκκληση για πληροφορίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:26
trump zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου – «Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει»

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή για πλημμύρες Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί μετά την υπερχείλιση στα φράγματα της Βουλγαρίας

1 / 3