Αναστάτωση στην Κρήτη – Έξι σεισμοί, μέσα σε λίγα λεπτά

Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη αργά το απόγευμα της Παρασκευής, 6/2, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί έξι σεισμοί μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, μεγέθους από 3 έως 3,9 Ρίχτερ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 19:31, και ήταν μεγέθους 3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 11,8 χιλιόμετρα.
Ακολούθησε νέα δόνηση, μόλις ένα λεπτό αργότερα, στις 19:32, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 11,6 χιλιόμετρα.
Στις 19:41 σημειώθηκε τρίτος σεισμός, μεγέθους 3,8 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 23 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 7,2 χιλιόμετρα.
Η επόμενη σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 20:07, και ήταν μεγέθους 3,9 Ρίχτερ. Και σε αυτή την περίπτωση το επίκεντρο εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου. Το εστιακό βάθος ήταν 9,7 χιλιόμετρα.
Ακολούθησε νέος σεισμός στις 20:16, μεγέθους 2 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου, και στις 20:17 ακόμη μία δόνηση, μεγέθους 3,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 17 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιεράπετρας και το εστιακό βάθος 5,5 χιλιόμετρα.
