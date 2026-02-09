search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 19:45
09.02.2026 17:05

Νέα Ιωνία: Εκκενώθηκε σούπερ μάρκετ μετά από καπνούς σε υπόγειο χώρο

pyrosbestiki new

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο σουπερ μάρκετ στην Νέα Ιωνία, επί της οδού Κασταμονής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο είδαν καπνούς στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα χωρίς ωστόσο να υπάρχει ενεργή εστία φωτιάς.

Όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκκενώθηκε το ισόγειο, για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

1 / 3