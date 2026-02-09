search
09.02.2026 16:36

Βόλος: Προφυλακιστέα η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία της 7χρονης κόρης της

09.02.2026 16:36
mitera-7xronis-volos-1024×768-1

Προσωρινή κράτηση της μητέρας, που κατηγορείται για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκου και συγκεκριμένα της 7χρονης κόρης της, αποφασίστηκε έπειτα από πολύωρη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι δικαστικές αρχές δυσκολεύτηκαν να καταλήξουν στον έσχατο περιοριστικό όρο, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης από τον Βόλο απορρίπτει κατηγορηματικά την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για υπόθεση κατοχής υλικού, το οποίο –όπως αναφέρει– βρέθηκε στο i cloud μέσω αυτόματου συγχρονισμού και εν αγνοία της μητέρας.

Ωστόσο, καμία απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής στο κρίσιμο ερώτημα ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες του ανήλικου παιδιού.

