ΕΛΛΑΔΑ

09.02.2026 18:27

«Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά» – Η ανακοίνωση του ΑΠΘ για τα επεισόδια

09.02.2026 18:27
apth epeisodia

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή.

«Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη –η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς– για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Παιδείας με την υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου», ανέφεραν χαρακτηριστικά. 

«Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Εχουμε πλήρη επίγνωση ως πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους»,κατέληξαν.

Προκαταρκτική έρευνα

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

  1. Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων
  2. Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια
  3. Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

