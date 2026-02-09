«Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά» – Η ανακοίνωση του ΑΠΘ για τα επεισόδια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανακοίνωση εξέδωσαν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή.
«Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη –η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς– για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Παιδείας με την υπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
«Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Εχουμε πλήρη επίγνωση ως πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους»,κατέληξαν.
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.
Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:
