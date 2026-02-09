Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μετέφερε στο νοσοκομείο το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2χρονο κοριτσάκι που την Κυριακή, 8/2, έπεσε σε συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 20:15, όταν οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια και το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής τους και κατευθύνθηκε προς το συντριβάνι.

Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, ξεκίνησαν να σαρώνουν την πλατεία, με το παιδί να εντοπίζεται τελικά από τον πατέρα του, μπρούμυτα στο συντριβάνι, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού, με αυτόπτες μάρτυρες να ζητούν από διερχόμενους αστυνομικούς βοήθεια, που έσπευσαν να προσφέρουν στο παιδί τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης αποφασίστηκε να μεταφερθεί το παιδί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφονται οι αγωνιώδεις στιγμές που βίωσαν οι αστυνομικοί που μετέφεραν το παιδάκι στο νοσοκομείο.

Με ανεπτυγμένη ταχύτητα και μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ να οδηγεί μπροστά «ανοίγοντας δρόμο» για το περιπολικό, και με τις σειρήνες αναμμένες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο μέσα σε 7 λεπτά.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Όταν το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατάφεραν να το σώσουν, επαναφέροντάς το μετά από περίπου 40 λεπτά. Έκτοτε το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της αξονικής, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.

Σημειώνεται ότι ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ωστόσο, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο παιδί της.

