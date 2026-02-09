search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 19:54

Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μετέφερε στο νοσοκομείο το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι

09.02.2026 19:54
peripoliko-kallithea

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2χρονο κοριτσάκι που την Κυριακή, 8/2, έπεσε σε συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 20:15, όταν οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια και το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής τους και κατευθύνθηκε προς το συντριβάνι.

Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, ξεκίνησαν να σαρώνουν την πλατεία, με το παιδί να εντοπίζεται τελικά από τον πατέρα του, μπρούμυτα στο συντριβάνι, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού, με αυτόπτες μάρτυρες να ζητούν από διερχόμενους αστυνομικούς βοήθεια, που έσπευσαν να προσφέρουν στο παιδί τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης αποφασίστηκε να μεταφερθεί το παιδί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφονται οι αγωνιώδεις στιγμές που βίωσαν οι αστυνομικοί που μετέφεραν το παιδάκι στο νοσοκομείο.

Με ανεπτυγμένη ταχύτητα και μοτοσικλέτα της ΕΛΑΣ να οδηγεί μπροστά «ανοίγοντας δρόμο» για το περιπολικό, και με τις σειρήνες αναμμένες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο μέσα σε 7 λεπτά.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Όταν το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατάφεραν να το σώσουν, επαναφέροντάς το μετά από περίπου 40 λεπτά. Έκτοτε το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της αξονικής, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.

Σημειώνεται ότι ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ωστόσο, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο παιδί της.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Ελευσίνα: 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

Εξιτήριο από το ΚΑΤ πήρε η Μαρέβα Μητσοτάκη

«Πρυτανεία και υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά» – Η ανακοίνωση του ΑΠΘ για τα επεισόδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

ivan-savvidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

sminarxos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

mitsotakis elliniki glossa – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:40
OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

ivan-savvidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

1 / 3