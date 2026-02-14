search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 10:47

Καταργούνται και σήμερα δρομολόγια του Οδοντωτού – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14.02.2026 10:47
odontotos_kalavryta

Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια 1330 & 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα) και 1331 & 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) καθώς συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση της γραμμής εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωσή της.

Διαβάστε επίσης:

Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου – Συντονισμένη επιχείρηση σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα

Ο Χάρης Ρώμας στο topontiki.gr: Η «Ιθάκη» έβγαλε λεφτά, έξυπνος έμπορος ο Τσίπρας – Ας πουν ότι είμαι σημαιοφόρος του Μητσοτάκη! (Video)

Κλειστές μέχρι τις 12 το μεσημέρι οι είσοδοι της Αττικής Οδού – Οι εναλλακτικές διαδρομές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή

lesvos_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κεντροαριστερή σύναξη στη Μυτιλήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:12
lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

1 / 3