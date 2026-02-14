«Τα λέμε όλα» με τον Χάρη Ρώμα. Για το «ελεύθερο επάγγελμα» του καλλιτέχνη, την καριέρα του που αριθμεί πάνω από 40 χρόνια, τις μεγάλες επιτυχίες της τηλεόρασης που θέλει να θυμάται ο κόσμος και όχι τις αποτυχίες, το θέατρο που αγαπά εξίσου, αλλά και την ενασχόλησή του με τα κοινά. Από την Περιφέρεια Αττικής έως και την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Χαλανδρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης παίρνει θέση για την πολιτική κατάσταση της χώρας, ρίχνει «φαρμακερά βέλη» στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας δηκτικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός με την «Ιθάκη» του «κάνει ξέπλυμα του εαυτού του», ενώ στον αντίποδα τοποθετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο θεωρεί ως τον πιο κατάλληλο άνθρωπο για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Χάρης Ρώμας θεωρεί «επίφοβο» το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, τη στιγμή που όπως είπε «η οργή κάποιων ανθρώπων είναι σίγουρα δικαιολογημένη».

Μας μίλησε για τη φετινή επιτυχημένη παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», η οποία αναφέρεται στη γυναικεία ενδυνάμωση και τον ρατσισμό, αλλά και για την συγγραφική διαδικασία που εκτός από θεατρικό κείμενο, τηλεοπτικό σενάριο και στίχους, μπορεί κάποια στιγμή να γεννήσει κι ένα μυθιστόρημα «Όχι σαν την «Ιθάκη» του Τσίπρα…» σπεύδει να διευκρινίσει.

Μερικά από… όλα όσα είπε ο Χάρης Ρώμας:

«Κάποιοι πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά. Εκ του ασφαλώς να κάθεσαι να πετροβολάς απ’ έξω δεν είναι λύση. Ούτε εμένα μου άρεσαν πολλοί πολιτικοί».

«Η πολιτική θέλει ικανότητες. Θέλει ταλέντο, ευστροφία, ευφυία και γνώση…».

«Έχουμε δει πολιτικούς που έχει ξεράσει ο λαϊκισμός των τελευταίων χρόνων, να μην έχουν γνώση. Να ξαναβγαίνουν και να κάνουν rebranding, το οποίο το θέλουν και οι Έλληνες. Δεν είναι σπόντα για τον Τσίπρα, το λέω ευθέως. Ο Τσίπρας είναι ένας έξυπνος έμπορος. Γιατί το βιβλίο πούλησε πολύ και έβγαλε λεφτά. Αλλά αποφάσισε να κάνει ξέπλυμα του εαυτού του. Δεν έχω κάτι εναντίον του προσωπικά».

«Ας πουν ότι είμαι σημαιοφόρος του Μητσοτάκη. Δεν είμαι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Θα υποστηρίζω πάντα αυτό που βοηθάει τη δεδομένη στιγμή τη χώρα. Αυτό που ψηφίζουν με το θυμικό, δεν το δέχομαι».

«Κατέβηκα στην πολιτική ανεξάρτητος και επειδή μου το ζήτησε ο Πατούλης. Δεν πίστευα καν ότι θα βγω. Σκέφτηκα ότι οφείλουμε να δώσουμε κάτι στον κόσμο».

«Επειδή γνώρισα την πολιτική, λάτρεψα τον δικό μου χώρο. Αντιμετώπισα δυσκολίες και haters. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις, ειδικά σε μια δουλειά με 90% ανεργία».

«Δεν υπάρχει άγχος, πλέον, είναι πολύ μικρότερο τα τελευταία χρόνια. Θέλω να εντοπίζω τα καλά του να μεγαλώνω. Το αντίβαρο με το πέρασμα των χρόνων είναι η σοφία. Μεγαλώνοντας έγινα πιο εκλεκτικός. Στη ζωή δεν χρειάζεσαι τόσα πολλά».

«Τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως παλιά. Τα πράγματα μεταλλάσσονται. Έτσι και η τηλεόραση αλλάζει τεχνικά ως μέσο. Πλέον, παίρνουν έτοιμα format τα κανάλια. Το σενάριο προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή».

«Εγώ δημιουργώ με τον κόσμο. Ανταλλάσσω κουβέντες και εμπνέομαι από αυτόν. Αρπάζω πράγματα που γίνονται εκείνη τη στιγμή μπροστά μου. Ο μυθοπλάστης οφείλει να πλάσει, αλλά πρέπει να έχει και ένα κίνητρο».

«Ίσως σιγά-σιγά να ολοκληρώσω ένα μυθιστόρημα. Όχι την ”Ιθάκη” του Τσίπρα. Αν και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να γράψω και εγώ ένα βιβλίο μου για την εμπειρία μου μέσα στην πολιτική ζωή με όλα αυτά τα πολιτικά όντα».

