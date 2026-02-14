search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 10:43

Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου – Συντονισμένη επιχείρηση σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα

14.02.2026 10:43
computer_new_123

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονται σε πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου οδήγησε η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. «Άρτεμις» στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι φερόμενοι δράστες πιάστηκαν στα «δίχτυα» των Αρχών μετά από εκτεταμένη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριακών στοιχείων από τις Αρχές ξένων χωρών. Όπως διαπιστώθηκε είχαν συγκεντρώσει και δημοσιεύσει πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Με τη συνδρομή των παρόχων των συγκεκριμένων διαδικτυακών υπηρεσιών και κατά την ανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα, οι συνδέσεις τους και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που υλοποιήθηκε από τις 7 έως τις 12 Φεβρουαρίου και τη συνδρομή αστυνομικών από τη Σάμο, τα Χανιά, τη Λάρισα και την Ορεστιάδα πραγματοποιήθηκαν έρευνες, στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 10 σκληροί δίσκοι Η/Υ, τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, πέντε κινητά τηλέφωνα, κάρτα αποθήκευσης SD και κάρτα sim.

Επιπλέον, από επιτόπιες ψηφιακές έρευνες σε ψηφιακά πειστήρια των τεσσάρων κατηγορούμενων- συλληφθέντων, βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί και σε βάρος πέμπτου κατηγορούμενου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χάρης Ρώμας στο topontiki.gr: Η «Ιθάκη» έβγαλε λεφτά, έξυπνος έμπορος ο Τσίπρας – Ας πουν ότι είμαι σημαιοφόρος του Μητσοτάκη! (Video)

Κλειστές μέχρι τις 12 το μεσημέρι οι είσοδοι της Αττικής Οδού – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λούτσα: Σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου οι δύο 15χρονοι από το τροχαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:22
fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

1 / 3