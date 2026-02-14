Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου – Συντονισμένη επιχείρηση σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονται σε πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου οδήγησε η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. «Άρτεμις» στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι φερόμενοι δράστες πιάστηκαν στα «δίχτυα» των Αρχών μετά από εκτεταμένη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριακών στοιχείων από τις Αρχές ξένων χωρών. Όπως διαπιστώθηκε είχαν συγκεντρώσει και δημοσιεύσει πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Με τη συνδρομή των παρόχων των συγκεκριμένων διαδικτυακών υπηρεσιών και κατά την ανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα, οι συνδέσεις τους και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που υλοποιήθηκε από τις 7 έως τις 12 Φεβρουαρίου και τη συνδρομή αστυνομικών από τη Σάμο, τα Χανιά, τη Λάρισα και την Ορεστιάδα πραγματοποιήθηκαν έρευνες, στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 10 σκληροί δίσκοι Η/Υ, τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, πέντε κινητά τηλέφωνα, κάρτα αποθήκευσης SD και κάρτα sim.

Επιπλέον, από επιτόπιες ψηφιακές έρευνες σε ψηφιακά πειστήρια των τεσσάρων κατηγορούμενων- συλληφθέντων, βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί και σε βάρος πέμπτου κατηγορούμενου.

