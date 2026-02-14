search
14.02.2026 08:25

Λούτσα: Σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου οι δύο 15χρονοι από το τροχαίο

14.02.2026 08:25
loutsa

Σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται στο «Παίδων Αγλαΐα Κυριακού» οι δύο 15χρονοι που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που «καρφώθηκε» σε δέντρο στη Λούτσα με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του ο 15χρονος φίλος τους που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκο, τα δύο παιδιά φέρουν τραύματα και κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό εσωτερικών κακώσεων.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής πρόσκρουσης

Στο μεταξύ σοκ προκαλεί βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το ΕΡΤnews και στο οποίο διακρίνεται το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι να κινείται με ιδιαίτερα αυξημένη ταχύτητα, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Το αυτοκίνητο εκτρέπεται από την πορεία του, προσκρούει αρχικά στο αριστερό κράσπεδο και αμέσως μετά καταλήγει με σφοδρότητα πάνω στο δέντρο.

Τα «κλεμμένα» κλειδιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του και να βγήκε βόλτα με τους δύο φίλους του.

Ο 15χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και καρφώθηκε στο δέντρο από την πλευρά του οδηγού, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από το όχημα ο συνοδηγός και να βρει ακαριαίο θάνατο.

«Τι έκανα, τι έκανα» φώναζε ο οδηγός – Σοκάρουν οι μαρτυρίες αυτοπτών

Μετά την πρόσκρουση του οχήματος πάνω στο δέντρο, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον τραυματισμένο οδηγό να φωνάζει σε κατάσταση σοκ: «Τι έκανα, τι έκανα».

Άλλος μάρτυρας ανέφερε: «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε. Και σε χωματόδρομο κιόλας».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία κατοίκου που είδε τη μοιραία στιγμή: «Το ένα παιδί τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο. Ήταν τόσο δυνατή η πρόσκρουση».

