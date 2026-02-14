Σε διπλό ταμπλό ο καιρός το Σαββατοκύριακο… με αφρικανική εισβολή!

Μετά το πέρασμα των δύο βαρομετρικών χαμηλών που μας κράτησαν συντροφιά με βροχές τις προηγούμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο που ανατέλλει έρχεται να μας δείξει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Ο καιρός παίζει σε «διπλό ταμπλό», μοιράζοντας τη χώρα σε περιοχές που θα χρειαστούν ομπρέλα και σε άλλες που θα θυμίζουν πρόωρο καλοκαίρι.

Από τη μία πλευρά, τα δυτικά και τα βόρεια θα βρεθούν στο επίκεντρο νεφώσεων με λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ λίγα χιόνια θα πασπαλίσουν τις κορυφές των κεντρικών και βόρειων ορεινών όγκων. Από την άλλη, τα ανατολικά και τα νότια θα απολαύσουν γενναιόδωρη ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα, ξεπερνώντας τους 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ την Κυριακή στην Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 23 βαθμούς, θυμίζοντας μας ότι το Πάσχα φέτος μας επισκέπτεται… ανεπίσημα από τώρα.

Η κοινή συνισταμένη για όλη τη χώρα θα είναι η έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το φαινόμενο θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα απλωθεί παντού, «θολώνοντας» τον ορίζοντα μέχρι και τον βορρά. Η κορύφωση αναμένεται την Κυριακή με ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οπότε το πλύσιμο των αυτοκινήτων μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα πνέουν θυελλώδεις, το Σάββατο στο Ιόνιο και την Κυριακή στο Αιγαίο, όπου οι ριπές θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η Μακεδονία θα έχουν βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες που το βράδυ θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18-20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τα βορειοδυτικά όπου θα παραμείνει χαμηλότερα, στους 12-14 βαθμούς.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το σκηνικό παραμένει παρόμοιο με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στα βορειοανατολικά. Στα νότια ο καιρός θα είναι πιο γλυκός με τη θερμοκρασία στην Κρήτη να φτάνει τους 23 βαθμούς, ενώ οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Στην Αττική, το Σάββατο θα απολαύσουμε μια ηλιόλουστη κατά βάση ημέρα, ενώ την Κυριακή κάποιες ψιχάλες θα κάνουν την εμφάνιση τους μέχρι το μεσημέρι! Επίσης το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 19 βαθμούς το Σάββατο και τους 22 την Κυριακή!

Και στην Θεσσαλονίκη βροχούλες θα κάνουν την εμφάνιση τους από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή θα ενταθούν. Όμως θα υπάρχουν διαστήματα που ο καιρός θα ανοίγει!

Ο υδράργυρος εκεί, θα φτάσει τους 16 βαθμούς το Σάββατο και τους 18 (!!!) την Κυριακή!

Όσο για τη νέα εβδομάδα; Φαίνεται πως η «άνοιξη» θα κάνει ένα βήμα πίσω, καθώς θα ξεκινήσει με νέες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, επαναφέροντάς μας σε πιο χειμερινή τροχιά.

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και απολαύστε τις ανοιξιάτικες στιγμές όπου τις βρείτε!

