Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

Νέα στοιχεία και εικόνες από τη χθεσινή επιχείρηση της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό και τις συλλήψεις 11 μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τους πάνω από 200 «αχυρανθρώπους», έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το βίντεο καταγράφει την έρευνα και τον εντοπισμό φακέλων και άλλων συσκευασιών με μετρητά σε ειδική κρύπτη, η οποία βρισκόταν σε ένα από τα καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού που εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Παρόμοιες έρευνες εξελίχθησαν ταυτόχρονα σε συνολικά 11 κατοικίες, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις – «βιτρίνα», οι οποίες είχαν καρπωθεί ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Στις έρευνες αυτές εντοπίστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά ταυτοποίησης για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιρειών (κυρίως αλλοδαποί), τους οποίους χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, για να εμφανίζονται σαν υπεύθυνοι των 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Συνολικά εντοπίστηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μετρητά 100.000 ευρώ.

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται να είναι δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους.

Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι 11 συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 11 συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη κυκλώματος απάτης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής, άνω των 43.000.000 ευρώ, μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων».

Η δίωξη που τους ασκήθηκε αφορά σε κακουργήματα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση καθώς και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

