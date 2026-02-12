Πώς έπιασε ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ το κύκλωμα των αχυρανθρώπων: Φόρτωναν τις εταιρείες με χρέη, τις έκλειναν και τις άνοιγαν ξανά με νέο ΑΦΜ

«Φέσι» 43 εκατ. ευρώ έβαλε σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ κύκλωμα αχυρανθρώπων που δημιουργούσε εταιρείες – φαντάσματα, τις φόρτωνε με χρέη, τις «πιστόλιαζε» και στη θέση τους άνοιγε άλλες, χρησιμοποιώντας νέο ΑΦΜ.

Τα καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, ο τζίρος έτρεχε, οι συναλλαγές γίνονταν, οι πελάτες δεν καταλάβαιναν τίποτα. Στα μητρώα όμως της εφορίας το ΑΦΜ είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν πίσω. Έτσι δρούσε το κύκλωμα αχυρανθρώπων που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτοντας βιομηχανία» εταιρειών–φαντασμάτων, που γεννιούνταν και εξαφανίζονταν πριν προλάβει να φτάσει ο έλεγχος.



Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Το σχήμα είχε οργανωμένη δομή και χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, ως τυπικούς διαχειριστές και υπευθύνους. Στην πράξη λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση ή στον έλεγχο των χρημάτων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το μοντέλο λειτουργίας ήταν απλό αλλά αποδοτικό. Ιδρυόταν μια εταιρεία με διαχειριστή-αχυράνθρωπο. Η επιχείρηση δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο, αλλά δεν απέδιδε ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη διογκώνονταν ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει. Τα χρέη έμεναν στο «καμένο» ΑΦΜ.



Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, το φέσι αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για συστηματική πρακτική, όχι για μεμονωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.



Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ειδικός αλγόριθμος ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ εντόπισε επαναλαμβανόμενο μοτίβο: κοινές ή συνδεδεμένες διευθύνσεις, παρόμοια δραστηριότητα, επαναλαμβανόμενα πρόσωπα σε διαφορετικά ΑΦΜ και ξαφνική διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων με υψηλές οφειλές λίγο πριν από έλεγχο. Κάθε φορά που μια εταιρεία βάραινε από χρέη, «εξαφανιζόταν» και στη θέση της εμφανιζόταν άλλη. Το σύστημα χτύπησε «κόκκινο» και η ΑΑΔΕ οδηγήθηκε στην εξάρθρωση της σπείρας.





Έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων – Τι βρέθηκε

Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 11 κατοικίες και αποκάλυψαν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή. Κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα, 110 σφραγίδες διαφορετικών εταιρειών, πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των εταιρειών-κελύφους, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, ένα tablet, τρεις σταθεροί υπολογιστές, καρτοκινητά τηλέφωνα και μετρητής χαρτονομισμάτων.



Τα ευρήματα δείχνουν οργανωμένη «γραμμή παραγωγής» εταιρειών. Έτοιμες σφραγίδες, έτοιμες κάρτες, έτοιμα POS, έτοιμα έγγραφα. Όταν ένα ΑΦΜ «καιγόταν», το επόμενο ήταν ήδη διαθέσιμο. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν, τα έσοδα κινούνταν, τα χρέη συσσωρεύονταν σε νομικά πρόσωπα που εξαφανίζονταν.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης και η διαδρομή των χρημάτων.

