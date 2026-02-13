search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 18:46
ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026 17:23

Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων

13.02.2026 17:23
aade kikloma 55- new

Σωρεία βαρύτατων κατηγοριών απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση της απάτης με τα διαδοχικά ΑΦΜ επιχειρήσεων για την αποφυγή πληρωμής φόρων και εισφορών. Η δίωξη αφορά κακουργήματα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση καθώς και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Η υπόθεση αφορά τη δράση εγκληματικής ομάδας η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, λειτουργούσε πλέον των 300 επιχειρήσεων, κυρίως εστίασης και εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών, η οποία πέτυχε να μην καταβάλει φόρους και εισφορές με την μέθοδο της “εξαφανισμένης εταιρίας”. Οι διευθύνοντες την εγκληματική ομάδα, φρόντιζαν κάθε φορά που “κινδύνευαν” να ελεγχθούν οικονομικά για οφειλές στην εφορία κ.λπ., να εμφανίζουν στη θέση της εταιρίας που όφειλε, μία νέα, με νέο ΑΦΜ και άλλον υπεύθυνο. Η οργάνωση φαίνεται να είχε στην διάθεση της δεκάδες “αχυρανθρώπους” που αναλάμβαναν την “νέα” εταιρεία, όταν έπρεπε να εξαφανιστεί εκείνη που είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών.

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι επικεφαλής του κυκλώματος , σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση. 

Στα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρεται ότι 317 από τις επίμαχες επιχειρήσεις, είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. 

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν για τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι.

