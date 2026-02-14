Το μεγαλειώδες αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα σε 10+1 εικόνες

Απόβαση έκαναν χθες στο Σύνταγμα δεκάδες τρακτέρ και χιλιάδες διαδηλωτές που ενώθηκαν με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για το αγροτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αγρότες έφτασαν στην Αθήνα με όλα τα μέσα, οδηγώντας τα τρακτέρ τους από τις Αφίδνες, αφού πρώτα πέρασαν απολύμανση για τον φόβο της ευλογιάς των προβάτων, και σταθμεύοντας τα πούλμαν τους σε προκαθορισμένα σημεία.

Δίνοντας δυναμικό «παρών» στο Σύνταγμα, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Δείτε τα φωτογραφικά ενσταντανέ της αγροτικής κινητοποίησης στην Αθήνα

