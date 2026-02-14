Οι ξένες υπερπαραγωγές που «κλείνουν ραντεβού» για γυρίσματα το 2026 στην Ελλάδα – Οδύσσεια, Μπραντ Πιτ και Ντάνιελ Κρεγκ

Από τη Μεσσηνία και την Ύδρα μέχρι την Κέρκυρα και την Αττική, η Ελλάδα ετοιμάζεται για ακόμη μία χρονιά να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο μπροστά από την κάμερα, αλλά και πίσω από αυτήν.

Αν πέρυσι τα φώτα έπεσαν πάνω στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν που μετέτρεψε τα κάστρα και τις ακτές της Πελοποννήσου σε ομηρικό σκηνικό, το 2026 έρχεται με νέο, εξίσου βαρύ line–up ξένων παραγωγών, αποδεικνύοντας ότι η χώρα έχει πάψει να είναι μια «περαστική» επιλογή και έχει εξελιχθεί σε μόνιμο κινηματογραφικό προορισμό.

Το πιο δυνατό όνομα της χρονιάς είναι, χωρίς αμφιβολία, ο Μπραντ Πιτ. Ο χολιγουντιανός σταρ θα βρεθεί στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Έντουαρντ Μπέργκερ. Το ιστορικό νησί του Αργοσαρωνικού, με τα πέτρινα αρχοντικά και την ατμόσφαιρα άλλης εποχής, μετατρέπεται σε φυσικό πλατό για την παραγωγή, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται από την επόμενη εβδομάδα μέχρι αρχές Μαρτίου.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ένα δεύτερο, ακόμη πιο φιλόδοξο κινηματογραφικό σχέδιο «κλειδώνει» ελληνικές τοποθεσίες. Ο Ντάμιεν Σαζέλ, ο σκηνοθέτης που έχει ταυτιστεί με τα «Whiplash» και «La La Land», ετοιμάζει τη νέα του –μέχρι στιγμής άτιτλη– ταινία και επιλέγει την Ελλάδα για σημαντικό μέρος των γυρισμάτων. Το καστ μόνο αρκεί για να δημιουργήσει προσδοκίες. Κίλιαν Μέρφι, Ντάνιελ Κρεγκ και Μισέλ Γουίλιαμς είναι οι χολιγουντιανοί σταρ που θα βρεθούν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα συνεργεία θα απλωθούν σε Κέρκυρα και Αττική από τα μέσα Μαρτίου και μετά, με την παραγωγή να συνδυάζει διεθνή ονόματα με ελληνικά τεχνικά συνεργεία και εταιρείες που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε ξένα πρότζεκτ.

Παράλληλα, η μικρή οθόνη συνεχίζει να «ψηφίζει» Ελλάδα. Η σειρά «Dig», με πρωταγωνιστή τον Χιου Λόρι, αξιοποιεί αυθεντικά ελληνικά τοπία και αρχαιολογικούς χώρους για τις ανάγκες της ιστορίας της. Ο αγαπημένος στο ελληνικό κοινό ηθοποιός, γνωστός από το «House», επιστρέφει σε έναν ρόλο που μπλέκει με την αρχαιολογία και το παρελθόν, με την παραγωγή να επιλέγει φυσικά σκηνικά σε διάφορα σημεία της χώρας αντί για τεχνητά στούντιο. Το μήνυμα είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν πουλά μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά αυθεντικότητα.

Πίσω όμως από τα μεγάλα ονόματα και τα κόκκινα χαλιά κρύβεται και μια πολύ συγκεκριμένη οικονομική πραγματικότητα. Το κλειδί της προσέλκυσης αυτών των παραγωγών παραμένει το σύστημα κινήτρων και το cash rebate του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ., που λειτουργεί ως «μαγνήτης» για τα διεθνή στούντιο. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά αφού σύμφωνα με μελέτη οικονομικών επιδράσεων της διεθνούς εταιρείας Olsberg•SPI (SPI), το πρόγραμμα κινήτρων την περίοδο 2018–2025 το cash rebate παρήγαγε εντυπωσιακή οικονομική απόδοση επένδυσης (ROI) 4,2 για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Την ίδια περίοδο, περίπου 291 εθνικά και διεθνή έργα εντάχθηκαν στο cash rebate, ενώ περισσότερα από 205 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν μέσω του προγράμματος από το 2019 και μετά. Με απλά λόγια, κάθε μεγάλη παραγωγή που στήνει κάμερες σε ένα νησί ή σε μια γειτονιά της Αθήνας δεν φέρνει μόνο διαφήμιση, αλλά πραγματικό χρήμα στην αγορά, όπως σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις εξοπλισμού, τεχνίτες, μεταφορές, εστίαση και σε εκατοντάδες επαγγέλματα που κινούνται γύρω από ένα γύρισμα.

Έτσι εξηγείται γιατί, παρά τις περσινές δυσλειτουργίες και τις καθυστερήσεις πληρωμών που προκάλεσαν γκρίνια στον κλάδο, οι ξένες εταιρείες δεν γύρισαν την πλάτη στη χώρα. Αντίθετα, συνεχίζουν να κλείνουν ημερομηνίες και τοποθεσίες, βλέποντας στην Ελλάδα έναν συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, τεχνογνωσίας και οικονομικού κινήτρου που δύσκολα βρίσκουν αλλού στην Ευρώπη.

Το σκηνικό για το 2026 μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό από μόνο του με τον Μπραντ Πιτ να περπατά στα σοκάκια της Ύδρας, τον Σαζέλ να στήνει κάμερες σε Κέρκυρα και Αττική, τον Χιου Λόρι να γυρίζει σκηνές δίπλα σε αρχαία μνημεία. Και αν η δυναμική των παραγωγών ταινιών συνεχιστεί, το «Hollywood της Μεσογείου», όπως κάποιοι θέλουν να αποκαλούν την Ελλάδα ίσως πάψει να είναι υπερβολή και γίνει απλώς… περιγραφή της πραγματικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown μετά τις 22:00 σε όλα τα κτίρια του ΑΠΘ μετά τα επεισόδια

Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου μοτοσικλετιστή στην Αχαρνών που εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση σωφρονιστικού υπαλλήλου που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών – Ο «αέρας», τα «αλμυρά» και το «γλυκό»