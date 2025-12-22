search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:08
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 16:40

Οδύσσεια: Στη δημοσιότητα  το trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

22.12.2025 16:40
odysseia

Στη δημοσιότητα δόθηκε το trailer της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από τη Universal Pictures τον Ιούλιο 2026. 

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν του «Οδυσσέα», έχει ο Ματ Ντέιμον, με την ταινία να παρουσιάζει το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. 

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, επίσης: Ο Τομ Χόλαντ, στο ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ, στο ρόλο της Πηνελόπης, η Zεντάγια που εμφανίζεται ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, που θα υποδυθεί τον Ερμή, και η Σαρλίζ Θερόν, ως μάγισσα Κίρκη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσία.

Διαβάστε επίσης:

Εκατό χρόνια από το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» του κινηματογράφου

«Bitter Christmas»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ισπανόφωνης ταινίας του Pedro Almodóvar (photos/video)

«The Odyssey»: Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο poster για την υπερπαραγωγή του Christopher Nolan (photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

lamia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

korinthos fotia ix – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Αργή πρόοδος» στις συνομιλίες για το ουκρανικό – Ευρωπαϊκό σαμποτάζ καταγγέλλει η Μόσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 18:06
kalpi2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

lamia-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

1 / 3