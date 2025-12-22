Οδύσσεια: Στη δημοσιότητα  το trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Στη δημοσιότητα δόθηκε το trailer της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από τη Universal Pictures τον Ιούλιο 2026.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτόν του «Οδυσσέα», έχει ο Ματ Ντέιμον, με την ταινία να παρουσιάζει το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, επίσης: Ο Τομ Χόλαντ, στο ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ, στο ρόλο της Πηνελόπης, η Zεντάγια που εμφανίζεται ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, που θα υποδυθεί τον Ερμή, και η Σαρλίζ Θερόν, ως μάγισσα Κίρκη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Τζον Λεγκουιζάμο, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκαβρόν, Σάιλο Φερνάντεζ, Νικ Ε. Ταραμπέι και Τζέσι Γκαρσία.

