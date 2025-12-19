«The Odyssey»: Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο poster για την υπερπαραγωγή του Christopher Nolan (photo)

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο poster για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους «The Odyssey» (Οδύσσεια).

«Μία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κινηματογραφικές κάμερες IMAX. Ζήστε τον πρόλογο της Οδύσσειας σε IMAX πριν από το “Avatar: Fire and Ash”», αναφέρει στην ανάρτησή της η Universal Pictures.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon), ο οποίος πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Οδυσσέα και η επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον τέλος του Τρωικού Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα αντιμετωπίσει τον Κύκλωπα Πολύφημο, τις Σειρήνες και την παντοδύναμη μάγισσα Κίρκη, πριν από την πολυπόθητη επανένωσή του με τη σύζυγό του, Πηνελόπη.

Στο πλευρό του βρίσκονται, ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) στο ρόλο του Τηλέμαχου, η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) ως Κίρκη, η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) στο ρόλο της Πηνελόπης και η Ζεντάγια (Zendaya) ως θεά Αθηνά.

Το υπόλοιπο εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μία Γκοθ (Mia Goth), Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), Χίμες Πατέλ (Himesh Patel), Κόσμο Τζάρβις (Cosmo Jarvis) Γουίλ Γιουν Λι (Will Yun Lee), Μορίς Κόμπτε (Maurice Compte) και Κόρεϊ Χόκινς (Corey Hawkins).

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.

