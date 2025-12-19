search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

19.12.2025 11:00

«Digger»: Η αφίσα και οι εικόνες από την πρώτη συνεργασία του Tom Cruise με τον Alejandro G. Iñárritu (photo/video)

19.12.2025 11:00
digger_1912_1920-1080_new
credit: Twitter/@TomCruise

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) σε ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε τον τίτλο και την αφίσα της νέας του ταινίας, σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu), ενώ η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες.

Πρόκειται για το «Digger», «μια άγρια κωμωδία» όπως τη χαρακτήρισε στις Κάννες, ο βραβευμένος με Όσκαρ μεξικανός σκηνοθέτης.

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Σάντρα Χιούλερ (Sandra Huller), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Ριζ Άχμεντ (Riz Ahmed), Σόφι Ουάιλντ (Sophie Wilde), Έμα Ντ’άρσι (Emma D’Arcy) και Τζον Γκούντμαν (John Goodman). Το σενάριο φέρει τις υπογραφές του Ινιάριτου και των συν-σεναριογράφων του «Birdman», Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris), Νίκολας Τζιακομπόνε (Nicolas Giacobone) και Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman).

Σύμφωνα με το σλόγκαν της αφίσας, πρόκειται για μια «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Η πλοκή επικεντρώνεται στον Digger Rockwell, τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», ο οποίος επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα, προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκαλέσει, φέρει τον όλεθρο.

Η ταινία που δημιουργήθηκε με τον προσωρινό τίτλο «Judy», ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μετά από έξι μήνες παραγωγής, στο Λονδίνο. Αποτελεί την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον αμερικανό σούπερ σταρ του «Mission: Impossible». Στο σύντομο teaser της Warner Bros. ο Κρουζ εμφανίζεται λίγο ατημέλητος να χορεύει φορώντας καουμπόικες μπότες και κρατώντας ένα φτυάρι.

Το «Digger», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

