«Bitter Christmas»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ισπανόφωνης ταινίας του Pedro Almodóvar (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar) «Bitter Christmas» («Amarga Navidad» στα ισπανικά).

Μετά την αγγλόφωνη ταινία «The Room Next Door» (2024), με πρωταγωνίστριες τις Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) και Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore), ο διάσημος σκηνοθέτης επιστρέφει στις ισπανόφωνες ρίζες του με τη φιλόδοξη παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστούν οι Μπάρμπαρα Λένι (Bárbara Lennie), Βικτόρια Λουένγκο (Victoria Luengo), Λεονάρντο Σμπαράλια (Leonardo Sbaraglia) και Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν (Aitana Sánchez-Gijón).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Elsa, μια επιτυχημένη διευθύντρια διαφημιστικής εταιρείας, χάνει την μητέρα της κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου. Ρίχνεται στη δουλειά ως μια μορφή διαφυγής, χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι στερείται τον χρόνο για να θρηνήσει. Μια κρίση πανικού την αναγκάζει να κάνει ένα διάλειμμα ταξιδεύοντας στο νησί Λανθαρότε μαζί με τη φίλη της Patricia, ενώ ο σύντροφός της, Bonifacio μένει πίσω στην Μαδρίτη».

Τo καστ συμπληρώνουν οι Πάτρικ Κριάδο (Patrick Criado), Κουίμ Γκουτιέρες (Quim Gutiérrez) και Μιλένα Σμιτ (Milena Smit).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες στις 20 Μαρτίου ακολουθώντας μια δυναμική πορεία στα διεθνή Φεστιβάλ, όπως αναφέρει το Film Stage.

