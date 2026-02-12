Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου μοτοσικλετιστή στην Αχαρνών που εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό

Ένα βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη ενός 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, και κατέληξε σε ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού και στη σύλληψη του δράστη έφερε στο «φως» η εκπομπή Live News.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης, 11/2, λίγα λεπτά μετά τις έξι και μισή, στην οδό Αχαρνών, με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο να κάνουν αρχικά σήμα στον 16χρονο να σταματήσει για έλεγχο.

Ωστόσο, ο νεαρός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, με δικυκλιστές της ΕΛΑΣ και τη συνδρομή περιπολικού της Άμεσης Δράσης.

Στον Εισαγγελέα ο ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα

Τελικά, οι δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον νεαρό στη διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου, όταν ο 16χρονος προσέκρουσε ελαφρά σε ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τον φτάσει ένας εκ των δικυκλιστών της ΕΛΑΣ και στη συνέχεια και οι υπόλοιπες δυνάμεις της ΕΛΑΣ που συμμετείχαν στην καταδίωξη.

Στις στιγμές που ακολούθησαν, ο 16χρονος φαίνεται πως επιχείρησε να κάνει έναν ελιγμό, και έπεσε πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Ο ανήλικος στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ ο αστυνομικός που τραυματίστηκε διεκομίσθη στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401».

Από την έρευνα που ακολούθησε του συμβάντος, προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 από την περιοχή των Εξαρχείων.

Μετά τη σύλληψή του, ο 16χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

