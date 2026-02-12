Θεσσαλονίκη: Συμμορία βάζει στο στόχαστρο αυτοκίνητο για να το κλέψει, τους πρόδωσε ο συναγερμός – Βίντεο ντοκουμέντο

Μια απόπειρας κλοπής αυτοκινήτου με δράστες πέντε άτομα αποτυπώνει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη ξημερώματα Δευτέρας (9/02) στην περιοχή Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας φαίνονται τρεις άνδρες να προσπαθούν να ξεκλειδώσουν το αυτοκίνητο και όταν χτυπά ο συναγερμός ένας ακόμη τρέχει πανικόβλητος στο καπό να κόψει τα καλώδια του συναγερμού. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κ. Δημοσθένης, περιγράφει στην ΕΡΤ όσα έζησε:

«Άκουσα τον συναγερμό να χτυπάει αλλά δεν κινητοποιήθηκα απευθείας γιατί είναι κεντρικός ο δρόμος εκεί πέρα και θεώρησα ότι πέρασε κάποιο μηχανάκι και λόγω του θορύβου ξεκίνησε να χτυπάει ο συναγερμός. Στη συνέχεια καθώς έσπασαν το τελάρο της πόρτας και άκουσα τον θόρυβο τότε κατάλαβα ότι κάτι γίνεται και μετά εφόσον βγήκα έξω και τους είδα άρχισαν να τρέχουν και έφυγαν. Άρχισα να φωνάζω. Είναι πέντε άτομα και αν δείτε το βίντεο όταν φεύγει το αυτοκίνητο με το οποίο ήρθαν είναι ίδιο με αυτό που πήγαν να κλέψουν»”

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κλαπεί άλλα πέντε ίδιου τύπου οχήματα τις τελευταίες είκοσι ημέρες από την ευρύτερη περιοχή.

