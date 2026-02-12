Ελαφόνησος: Θαλαμηγός διαλύθηκε στα βράχια, ψαράδες έσωσαν τους επιβαίνοντες (video)

Στιγμές αγωνίας την Τετάρτη (12/2) στην Ελαφόνησο βίωσαν τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν σε θαλαμηγό η οποία προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Τρεις ψαράδες της περιοχής έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες (3 άνδρες μια γυναίκα), παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Μολάων και είναι όλοι καλά στην υγεία τους ενώ σε κινητοποποίση τέθηκε και το Λιμενικό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις ημεδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο επιχείρησης συνδρομής και ασφάλειας των επιβαινόντων».

Το σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Τυνησία με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ωστόσο παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ βρισκόταν ανοιχτά του νησιού, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ανεξέλεγκτα προς την ακτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός – όπως φαίνεται στο βίντεο – επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση και μετέτρεψαν το περιστατικό σε επιχείρηση διάσωσης υψηλού κινδύνου.

