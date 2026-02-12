search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:35
12.02.2026 13:15

Επίθεση Καπερνάρου σε Πάνο Ρούτσι: Περιφέρεται στην αίθουσα ως ντάης – Προπηλάκισε τους δικηγόρους

12.02.2026 13:15
Νέα επίθεση κατά του Πάνου Ρούτσι εξαπέλυσε ο Βασίλης Καπερνάρος, ο δικηγόρος της Interstar στη δίκη για τα

της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Προ ημέρων, ο Πάνος Ρούτσι είχε δηλώσει ότι ο Βασίλης Καπερνάρος του είχε απευθύνει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ενώ έκανε λόγο και για «μπράβο» εντός τους δικαστηρίου.

«Καταρχάς δεν είναι σωματοφύλακας, ούτε φρουρός ούτε μπράβος, είναι οδηγός μου. Δύο πηγαινέλα στην Λάρισα, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα, δεν τα αντέχω. Πρώτα απ’ όλα διότι στην επιστροφή που δεν οδηγώ, μελετώ όπως τη Δευτέρα μελετούσα για τις δισκογραφίες της Τρίτης στα δικαστήρια της Αθήνας, και δεύτερον είναι κουραστικό ιδιαίτερα μετά από κοπιαστική διαδικασία να οδηγείς και να οδηγείς και νύχτα», απάντησε ο δικηγόρος μιλώντας σήμερα στον Status FM 107.7.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τον Βασίλη Καπερνάρο, και ενώ εξέταζε ως μάρτυρα τον Αντώνη Ψαρόπουλο, κάποιοι από τους δικηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας αντέδρασαν.

«Οι 4-5 σεσημασμένοι θορυβοποιοί συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κινούνται μεταξύ δικηγορικού λαϊκισμού και πολλές φορές αγγίζει και τα όρια του δικηγορικού ξεπεσμού», είπε.

«Χωρίς να πάρουν τον λόγο, για οποιαδήποτε ένσταση ή για οποιαδήποτε δικονομική αιτία, ουρλιάζοντας με κραυγές», τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πάνο Ρούτσι για προπηλακισμό και εξύβριση των δικηγόρων.

«Βγαίνοντας έξω ήρθε κατά πάνω μας. Και του λέω ”Τι θες, κύριε“, άρχισε να με βρίζει. Και του λέω: “Πήγαινε να κάνεις απεργία», είπε ο Βασίλης Καπερνάρος.

Τέλος πρόσθεσε ότι ο Πάνος Ρούτσι περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου «ως νταής, φορώντας ένα καπέλο».

