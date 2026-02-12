search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 13:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 12:19

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

12.02.2026 12:19
kakokairia)1202

Νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, από την ΕΜΥ, πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από σήμερα το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο

β. στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί 

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αύριο Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο

ε. στα Δωδεκάνησα αύριο κατά διαστήματα έως και το απόγευμα δ. στη Θράκη πρόσκαιρα αύριο το πρωί.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα: σήμερα το βράδυ (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες αύριο (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

– στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων σήμερα τη νύχτα προς αύριο Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης αύριο από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Μετρό: Έφτασε στον Ευαγγελισμό o μετροπόντικας «Αθηνά» – Υποδοχή με το «Break on through» των Doors (video)

Καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας – Έπεσε πάνω σε μηχανή της Τροχαίας, τραυματίστηκε αστυνομικός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

Από 19 /2 | «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος

novalfe
ADVERTORIAL

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και στη Valentine’s Day με back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

dicaprio_1202_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Το ψυχολογικό θρίλερ του Martin Scorsese με τον Leonardo DiCaprio μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων (photo/videos)

aloga_evros_potami
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού (video)

eurolife_adv
ADVERTORIAL

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 3ος ακαδημαϊκός κύκλος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας της EurolifeFFH για τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 13:17
adv-new
ADVERTORIAL

Από 19 /2 | «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος

kapernaros_1202_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση Καπερνάρου σε Πάνο Ρούτσι: Περιφέρεται στην αίθουσα ως ντάης – Προπηλάκισε τους δικηγόρους

novalfe
ADVERTORIAL

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και στη Valentine’s Day με back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

1 / 3