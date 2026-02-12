Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, από την ΕΜΥ, πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από σήμερα το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο

β. στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αύριο Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο

ε. στα Δωδεκάνησα αύριο κατά διαστήματα έως και το απόγευμα δ. στη Θράκη πρόσκαιρα αύριο το πρωί.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα: σήμερα το βράδυ (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες αύριο (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

– στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων σήμερα τη νύχτα προς αύριο Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης αύριο από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Μετρό: Έφτασε στον Ευαγγελισμό o μετροπόντικας «Αθηνά» – Υποδοχή με το «Break on through» των Doors (video)

Καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας – Έπεσε πάνω σε μηχανή της Τροχαίας, τραυματίστηκε αστυνομικός