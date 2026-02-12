search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 13:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 12:00

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

12.02.2026 12:00
EIDIKO_SXOLEIO
αρχείου

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, προχώρησε στην Ασφάλεια Πατρών, η μητέρα ενός 9χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η μητέρα του ανήλικου αγοριού κατήγγειλε ότι γυναίκα εκπαιδευτικός εντός του σχολείου τράβηξε από το χέρι το παιδί της και του έριξε τρία χαστούκια στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Από την Αστυνομία μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και δεν απέτρεψε την πράξη.

Η Ασφάλεια Πατρών ενεργεί την σχετική προανάκριση της υπόθεσης και σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Έφτασε στον Ευαγγελισμό o μετροπόντικας «Αθηνά» – Υποδοχή με το «Break on through» των Doors (video)

Καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας – Έπεσε πάνω σε μηχανή της Τροχαίας, τραυματίστηκε αστυνομικός

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

Από 19 /2 | «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος

kapernaros_1202_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση Καπερνάρου σε Πάνο Ρούτσι: Περιφέρεται στην αίθουσα ως ντάης – Προπηλάκισε τους δικηγόρους

novalfe
ADVERTORIAL

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και στη Valentine’s Day με back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

dicaprio_1202_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Το ψυχολογικό θρίλερ του Martin Scorsese με τον Leonardo DiCaprio μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων (photo/videos)

aloga_evros_potami
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 13:18
adv-new
ADVERTORIAL

Από 19 /2 | «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος

kapernaros_1202_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση Καπερνάρου σε Πάνο Ρούτσι: Περιφέρεται στην αίθουσα ως ντάης – Προπηλάκισε τους δικηγόρους

novalfe
ADVERTORIAL

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και στη Valentine’s Day με back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

1 / 3