Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, προχώρησε στην Ασφάλεια Πατρών, η μητέρα ενός 9χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η μητέρα του ανήλικου αγοριού κατήγγειλε ότι γυναίκα εκπαιδευτικός εντός του σχολείου τράβηξε από το χέρι το παιδί της και του έριξε τρία χαστούκια στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Από την Αστυνομία μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος μιας ακόμη εκπαιδευτικού η οποία ήταν μπροστά στο περιστατικό και δεν απέτρεψε την πράξη.

Η Ασφάλεια Πατρών ενεργεί την σχετική προανάκριση της υπόθεσης και σε βάρος των δύο γυναικών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ οι δύο γυναίκες αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό: Έφτασε στον Ευαγγελισμό o μετροπόντικας «Αθηνά» – Υποδοχή με το «Break on through» των Doors (video)

Καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας – Έπεσε πάνω σε μηχανή της Τροχαίας, τραυματίστηκε αστυνομικός

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)