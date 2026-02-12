Μαγικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού (video)

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο άγριας ζωής κατεγράφη στο Δέλτα του Έβρου, όταν ο φουσκωμένος από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ποταμός έγινε το σκηνικό για μια μοναδική φυσική «παράσταση».

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε στο facebook η τοπική ιστοσελίδα e-evros.gr, μια μεγάλη αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά, αψηφώντας το ισχυρό ρεύμα.

Εικόνες αυθεντικής άγριας φύσης, δύναμης και ελευθερίας…

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

