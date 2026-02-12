Μαγικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο άγριας ζωής κατεγράφη στο Δέλτα του Έβρου, όταν ο φουσκωμένος από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ποταμός έγινε το σκηνικό για μια μοναδική φυσική «παράσταση».
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε στο facebook η τοπική ιστοσελίδα e-evros.gr, μια μεγάλη αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά, αψηφώντας το ισχυρό ρεύμα.
Εικόνες αυθεντικής άγριας φύσης, δύναμης και ελευθερίας…
Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:
