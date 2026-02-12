Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» και ο «προϊστάμενος» – Φωτογραφίες με τον σμήναρχο και τους Κινέζους

Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από τους δύο Κινέζους με τους οποίους συναντήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος κατηγορείται για διαρροή απόρρητων πληροφοριών προς την Κίνα.

Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζονται ο 54χρονος σμήναρχος και ο χειριστής του, ο οποίος του συστήθηκε με την κωδική ονομασία «Στίβεν». Ο συγκεκριμένος τον στρατολόγησε μέσω των social media, ενώ η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού του αξιωματικού στην Κίνα, με πρόσχημα την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας.

Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ο Κινέζος με την κωδική ονομασία «Γουίλιαμ», τον οποίο ο «Στίβεν» σύστησε στον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας ως προϊστάμενό του. Μάλιστα, η φωτογραφία του Έλληνα στρατιωτικού με τον «Γουίλιαμ» έχει φόντο το Σινικό Τείχος.

Ποια ονόματα «έδωσε» ο σμήναρχος στην απολογία του

Όπως κατέθεσε και ο ίδιος ο αξιωματικός στην πολύωρη απολογία του στον στρατιωτικό εισαγγελέα, «Στίβεν» ήταν το κωδικό όνομα του ανθρώπου που τον στρατολόγησε για να του παρέχει απόρρητες πληροφορίες για λογαριασμό της Κίνας.

Η μαραθώνια απολογία του αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, κράτησε οκτώ ώρες και έπειτα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέας κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορίνθου.

Ο 54χρονος σμήναρχος φέρεται να αποκάλυψε τη δράση του κατά την 8ωρη και πλέον ανάκρισή του, ενώ μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του, αναγνωρίζοντας τις πράξεις του.

Ο δικηγόρος του 54χρονου επανέλαβε ότι ο σμήναρχος δεν γνώριζε ότι διαρρέει πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι συνεργάζεται με ανθρώπους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν εταιρείες.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημά μας, να προφυλακιστεί. Και να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα πάντα και τις ευθύνες του, δίχως υπερβολές. Το χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Θεωρούσε ότι συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών για χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Όταν πήγε στην Κίνα, τον πίεζαν αφόρητα και του ζήτησαν να παρέχει έγγραφα. Υπό την πίεση, που του είπαν ότι ξέρουμε την οικογένειά του, ξέρουμε που μένεις, αναγκάστηκε να κάνει πράγματα που δεν ήθελε».

Ο δε 54χρονος σμήναρχος, έδωσε γραπτή δήλωση μέσω του εκπροσώπου του, υποστηρίζοντας τα εξής:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση, εναπλάκη σε μία υπόθεση, η οποία εξελίχθηκε σε κάτι εφιαλτικό, παράνομο και επικίνδυνο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να απολογηθώ, ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο είναι απότοκος της μη διαχείρισης κατάστασης στην οποία βρέθηκα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα και τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής ανάκρισης επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας, ενώ έδωσε τρία ονόματα Κινέζων.

Πώς τον προσέγγισε ο Στίβεν, τι του ζητούσε και πώς αμειβόταν

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στις στρατιωτικές αρχές, υποστήριξε ότι ο Κινέζος στρατολογητής με το ψευδώνυμο «Στίβεν», τον πλησίασε ως στέλεχος εταιρείας συμβούλων από τη Μαλαισία, η οποία αποτελούσε βιτρίνα της επιχείρησης των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο «Στίβεν» με την πρόφαση ότι ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας, φέρεται να ζητούσε από τον σμήναρχο γεωπολιτικές αναλύσεις για τα δυτικά πρότυπα άμυνας τις οποίες θα αναρτούσε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ συχνά τον εκθείαζε για το πλούσιο βιογραφικό του.

Στην υπερασπιστική του γραμμή, ο 54χρονος αξιωματικός, φέρεται να υποστήριξε ότι τα ποσά που λάμβανε για τις πληροφορίες που πουλούσε, κυμαίνονταν αρχικά από 500 έως 600 ευρώ, όμως, φαίνεται πως οι αμοιβές του αυξήθηκαν θεαματικά, από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ, όταν κέρδισε την εμπιστοσύνη του και ξεκίνησε να μεταδίδει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Η επαφή του 54χρονου με το στέλεχος των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών φαίνεται πως ξεκίνησε διαδικτυακά και το 2025 συναντήθηκαν σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά. Ο σμήναρχος ξεκίνησε να μαθαίνει την κινεζική γλώσσα, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές επαφές στην Αθήνα και το Πεκίνο.

Σε ένα από τα ταξίδια του στην Κίνα, για το οποίο δεν είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, ο σμήναρχος φέρεται να συνάντησε και μία γυναίκα των μυστικών υπηρεσιών. Σε εκείνο το ταξίδι ο «Στίβεν» φαίνεται πως αποκάλυψε στον 54χρονο ότι εργάζεται για το κράτος της Κίνας.

O Κινέζος πράκτορας φέρεται να έδωσε τον σμήναρχο το κινητό τηλέφωνο μέσω του οποίου είχε πρόσβαση σε λογαριασμούς διαχείρισης κρυπτονομισμάτων. Πρόκειται για την ίδια συσκευή που είχε εγκατεστημένο το ειδικό λογισμικό με το οποίο έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κινέζος πράκτορας ζητούσε από τον 54χρονο να συλλέξει πληροφορίες για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, συχνότητες επικοινωνίας και εξειδικευμένα στρατιωτικά λογισμικά του ΝΑΤΟ ώστε να αντιγραφούν μέσω της αντίστροφης μηχανικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση στρατιωτικών πληροφοριών σε τρίτους σε βαθμό κακουργήματος, οι οποίες επισείουν ποινή ακόμη και ισόβιας κάθειρξης, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει.

