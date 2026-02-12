search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 17:50
ΕΛΛΑΔΑ

12.02.2026 16:31

Γύθειο: Αγωνία για τον αγνοούμενο ψαρά – Εντοπίστηκε η βάρκα του

12.02.2026 16:31
Για τεταρτο εικοσιτετράωρο αγνοείται ο 60χρονος ψαράς που εξαφανίστηκε στο Γύθειο.

Η βάρκα του εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή με τη μηχανή σε λειτουργία, μέσα σε αυτή ήταν και το κινητό του.

Ο 60χρονος διατηρεί και ιχθυοπωλείο σε κεντρικό σημείο στην Σπάρτη. Το απόγευμα της Τρίτης βγήκε για ψάρεμα και δεν ξαναγύρισε. 

Δύο σκάφη του Λιμενικού, δύτες και ιδιώτες με τα σκάφη τους χτενίζουν την περιοχή με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

