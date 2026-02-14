search
14.02.2026 00:23

Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής πρόσκρουσης

14.02.2026 00:23
loutsa

Σοκ προκαλεί βίντεο-ντοκουμέντο όπου αποτυπώνεται το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ανήλικοι δευτερόλεπτα πριν τη φονική πρόσκρουση στη Λούτσα, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος και δύο φίλοι του τραυματίστηκαν.

Στο βίντεο που έφερε στο «φως» το ΕΡΤnews διακρίνεται το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι να κινείται με ιδιαίτερα αυξημένη ταχύτητα, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο εκτρέπεται από την πορεία του, προσκρούει αρχικά στο αριστερό κράσπεδο και αμέσως μετά καταλήγει με σφοδρότητα πάνω σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 15χρονος που οδηγούσε φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του εν αγνοία του, για να πάει βόλτα μαζί με τους φίλους του.

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι μαρτυρίες από τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν του δυστυχήματος, με τον οδηγό να φωνάζει «τι έκανα Θεέ μου», εκφράζοντας την απόγνωσή του.

Εκτός κινδύνου οι δύο τραυματίες

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 13/2, στην περιοχή της Λούτσας, στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος. Από την πρόσκρουση έχασε ακαριαία τη ζωή του ο 15χρονος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι άλλοι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα αίτια της τραγωδίας, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, φαίνεται πως οφείλεται στη μεγάλη ταχύτητα που είχε αναπτύξει το όχημα. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι διασταύρωση, το όριο ταχύτητας είναι 30 χλμ/ώρα.

