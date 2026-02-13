Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε πολυκατοικία στην περιοχή των Πετραλώνων προσέκρουσε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, 13/2, ένα τρόλεϊ.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυκλώπων, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, ενώ μέσα στο τρόλεϊ δεν υπήρχαν επιβάτες.
