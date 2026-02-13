Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σε πολυκατοικία στην περιοχή των Πετραλώνων προσέκρουσε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, 13/2, ένα τρόλεϊ.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυκλώπων, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, ενώ μέσα στο τρόλεϊ δεν υπήρχαν επιβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό 15χρονο – Οι ανήλικοι πήραν κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου, «τι έκανα Θεέ μου»

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα