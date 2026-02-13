search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 23:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 22:54

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία – Τραυματίστηκε ο οδηγός

13.02.2026 22:54
trolei new

Σε πολυκατοικία στην περιοχή των Πετραλώνων προσέκρουσε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, 13/2, ένα τρόλεϊ.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυκλώπων, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, ενώ μέσα στο τρόλεϊ δεν υπήρχαν επιβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό 15χρονο – Οι ανήλικοι πήραν κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου, «τι έκανα Θεέ μου»

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump usa deixnei
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος» – Στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

merz starmer macron monaxo
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με τις ΗΠΑ

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία – Τραυματίστηκε ο οδηγός

eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε εξέλιξη ο Β΄ ημιτελικός για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής – Οι εμφανίσεις των 14 διαγωνιζόμενων (Videos)

1-1
ADVERTORIAL

Ήρθε το Instant Win για κέρδη στη στιγμή έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς – Δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 23:24
trump usa deixnei
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος» – Στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

merz starmer macron monaxo
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με τις ΗΠΑ

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία – Τραυματίστηκε ο οδηγός

1 / 3