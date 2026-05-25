ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:19
Θανάσης Παπαδής

25.05.2026 08:01

Δεύτερος ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα καταγγέλλει η ΠΟΜΙΔΑ μέσω νέων τελών από το 2027

Νέο κύκλο επιβαρύνσεων για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει από το 2027 ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) να μιλά ανοιχτά για έναν δεύτερο ΕΝΦΙΑ που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Το σχέδιο νόμου καταργεί το σημερινό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, ωστόσο στη θέση τους εισάγει δύο νέα τέλη: το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα δύο νέα χαράτσια θα επιβάλλονται με βάση την αξία του ακινήτου και θα υπολογίζονται μέσω των τετραγωνικών μέτρων, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας. Δήμοι και περιφέρειες αποκτούν έτσι τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις πάνω στην ακίνητη περιουσία, πέραν του υφιστάμενου ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα κινείται από 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις, ενώ το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης από 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει έως και το 1,05 τοις χιλίοις επί της αξίας κάθε ακινήτου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο οδηγεί σε πολλαπλάσιες επιβαρύνσεις σε σχέση με το σημερινό ΤΑΠ, μετατρέποντας ουσιαστικά τους λογαριασμούς ρεύματος σε νέο μηχανισμό είσπραξης φόρων ακινήτων.

Το νέο σύστημα θα αφορά κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα και κτίσματα εκτός σχεδίου, ενώ στις επιβαρύνσεις εντάσσεται ακόμη και το δικαίωμα υψούν, ο λεγόμενος «αέρας», όταν αυτό έχει αποτυπωθεί συμβολαιογραφικά.

Για τα ακίνητα εκτός σχεδίου, μάλιστα, στον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη και η αξία διπλάσιας έκτασης γης, αυξάνοντας τη φορολογητέα βάση των νέων τελών.

Τα ποσά θα ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όμως υπόχρεοι θα θεωρούνται οι ιδιοκτήτες, οι επικαρπωτές και οι νομείς ακινήτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αυστηρό πλαίσιο είσπραξης. Εάν δεν εξοφληθούν τρεις συνεχόμενοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος στους οποίους περιλαμβάνονται τα νέα τέλη, θα μπορεί να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση μέχρι να πληρωθούν οι οφειλές.

Από τις νέες χρεώσεις εξαιρούνται ακίνητα του Δημοσίου, ναοί, μονές, κοινωφελή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία και διατηρητέα ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα. Εξαιρέσεις προβλέπονται επίσης για κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών και ορισμένες κατηγορίες ακινήτων με πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.

Παράλληλα, για τις νέες οικοδομές προβλέπεται επταετής απαλλαγή από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα δεν θα ενοικιαστούν ούτε θα αξιοποιηθούν εμπορικά στο διάστημα αυτό.

Την ίδια στιγμή, οι παλιές οφειλές από ΤΑΠ και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων που έχουν βεβαιωθεί έως το τέλος του 2026 δεν διαγράφονται και θα συνεχίσουν να αναζητούνται από τους δήμους και μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

