search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 10:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 09:24

Κλειστές μέχρι τις 12 το μεσημέρι οι είσοδοι της Αττικής Οδού – Οι εναλλακτικές διαδρομές

14.02.2026 09:24
attiki_odos_new

Κλειστές λόγω έργων θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5) μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2).

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν, εναλλακτικά, να κινηθούν ως εξής:

  • Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.
  • Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.
  • Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση τους οδηγούς και κάνει έκκληση επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.

Διαβάστε επίσης:

Λούτσα: Σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου οι δύο 15χρονοι από το τροχαίο

Οι ξένες υπερπαραγωγές που «κλείνουν ραντεβού» για γυρίσματα το 2026 στην Ελλάδα – Οδύσσεια, Μπραντ Πιτ και Ντάνιελ Κρεγκ

Το μεγαλειώδες αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα σε 10+1 εικόνες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chevron ydrogono
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: «Μπράβο» από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και τις συμφωνία P-TEC

zakxaro new
ΥΓΕΙΑ

Σακχάρο: Αυτό είναι το καλύτερο πρωινό σύμφωνα με τους διατροφολόγους

romas-new6
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Ρώμας στο topontiki.gr: Η «Ιθάκη» έβγαλε λεφτά, έξυπνος έμπορος ο Τσίπρας – Ας πουν ότι είμαι σημαιοφόρος του Μητσοτάκη! (Video)

giannopoulos
LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το όνομα “Χαμπέας” ήταν δικό μου αίτημα – Ήθελα να το κάνω καλαματιανό»

xaris-varthakoyris-new
LIFESTYLE

Eurovision: «Γ@@@ τον ήχο σας» – Ξέσπασμα Βαρθακούρη για το πρόβλημα στην ερμηνεία του αδελφού του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 10:03
chevron ydrogono
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: «Μπράβο» από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και τις συμφωνία P-TEC

zakxaro new
ΥΓΕΙΑ

Σακχάρο: Αυτό είναι το καλύτερο πρωινό σύμφωνα με τους διατροφολόγους

romas-new6
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Ρώμας στο topontiki.gr: Η «Ιθάκη» έβγαλε λεφτά, έξυπνος έμπορος ο Τσίπρας – Ας πουν ότι είμαι σημαιοφόρος του Μητσοτάκη! (Video)

1 / 3