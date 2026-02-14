Κλειστές μέχρι τις 12 το μεσημέρι οι είσοδοι της Αττικής Οδού – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κλειστές λόγω έργων θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5) μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2).
Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν, εναλλακτικά, να κινηθούν ως εξής:
Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.
Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση τους οδηγούς και κάνει έκκληση επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.
