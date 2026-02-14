Κλειστές μέχρι τις 12 το μεσημέρι οι είσοδοι της Αττικής Οδού – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Κλειστές λόγω έργων θα παραμείνουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5) μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2).

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν, εναλλακτικά, να κινηθούν ως εξής:

Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση τους οδηγούς και κάνει έκκληση επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.

Διαβάστε επίσης:

Λούτσα: Σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου οι δύο 15χρονοι από το τροχαίο

Οι ξένες υπερπαραγωγές που «κλείνουν ραντεβού» για γυρίσματα το 2026 στην Ελλάδα – Οδύσσεια, Μπραντ Πιτ και Ντάνιελ Κρεγκ

Το μεγαλειώδες αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα σε 10+1 εικόνες