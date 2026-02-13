search
13.02.2026 10:30

Hellenic Train: Νέα ακύρωση δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω κατολίσθησης

13.02.2026 10:30
ododntotos new

Σε ακυρώσεις δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτό – Καλάβρυτα , λόγω κατολίσθησης, προχώραει για ακόμη μια φορά η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα (13/2) τα δρομολόγια:

  • 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
  • 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

