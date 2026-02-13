Hellenic Train: Νέα ακύρωση δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω κατολίσθησης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε ακυρώσεις δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτό – Καλάβρυτα , λόγω κατολίσθησης, προχώραει για ακόμη μια φορά η Hellenic Train.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα (13/2) τα δρομολόγια:
Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
Διαβάστε επίσης:
Απόφαση-βόμβα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας: Σύνταξη σε χήρα χωρίς την τριετία έγγαμου βίου!
Μαρία Καρρά: Στον ανακριτή η χήρα του Γιώργου Τράγκα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» που άφησε φέσι 43 εκατ. στο δημόσιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.