Hellenic Train: Νέα ακύρωση δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω κατολίσθησης

Σε ακυρώσεις δρομολογίων στο τμήμα Διακοπτό – Καλάβρυτα , λόγω κατολίσθησης, προχώραει για ακόμη μια φορά η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα (13/2) τα δρομολόγια:

1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)

(Διακοπτό – Καλάβρυτα) 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

