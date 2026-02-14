search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.02.2026 11:07

Τσικνοπέμπτη: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος στο Καπανδρίτι (Photos)

14.02.2026 11:07
kapandriti_ligmena

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά εν όψει της Τσικνοπέμπτης και λόγω της αυξημένης διακίνησης κρέατος, η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 εκτεταμένες επιτόπιες αυτοψίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, καταστήματα λιανικής πώλησης και επιχειρήσεις εμπορίας κρεάτων σε όλο το Λεκανοπέδιο. 

Ο κύριος στόχος των ελέγχων ήταν η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων που φτάνουν στους καταναλωτές, καθώς και η αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης στο Καπανδρίτι ποσότητα κρέατος που είχε ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο διατηρησιμότητας. Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 4.780 κιλών κρέατος, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για διάθεση στην αγορά. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διαχείριση και η καταστροφή της ποσότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ligmena-kreata-perifereia-attikis-1-768x1024.jpg

Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να αυξήσουν τον αριθμό των επιτόπιων αυτοψιών. Όλα τα συνεργεία βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε όλες τις φάσεις της διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων. Σκοπός είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και η πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας ή παράνομης διάθεσης προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας.

ligmena-kreata-perifereia-attikis-4-768x1024.jpg

Οι έλεγχοι της Περιφέρειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Επιθεωρήσεις ψυκτικών αποθηκών και χώρων αποθήκευσης τροφίμων.
  • Δειγματοληπτικούς ελέγχους ημερομηνίας παραγωγής και διατηρησιμότητας προϊόντων.
  • Επιθεωρήσεις σε καταστήματα λιανικής πώλησης και επιχειρήσεις τροφίμων.
  • Άμεση κατάσχεση προϊόντων που κρίνονται μη ασφαλή και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για συμμόρφωση.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Με ρητή εντολή μου, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια έχουν εντατικοποιήσει την παρουσία τους στην αγορά καθ’ όλη την περίοδο της Αποκριάς, με συνεχείς, στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους – όπως κάνουμε πάντα σε κάθε περίοδο αυξημένης διακίνησης προϊόντων.
Βρισκόμαστε διαρκώς στο πεδίο: σε αποθήκες, σε σημεία διακίνησης, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζουμε πως ό,τι φτάνει στον καταναλωτή πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας.
Το επαναλαμβάνω σε όλους τους τόνους: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί ο ρόλος μας δεν είναι απλώς ελεγκτικός. Είναι θεσμικός και ουσιαστικός: να προστατεύουμε τον πολίτη και να διασφαλίζουμε μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, ευθύνη και διαφάνεια».

ligmena-kreata-perifereia-attikis-3-768x1024.jpg

Η Περιφέρεια Αττικής υπενθυμίζει ότι όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδας, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι των πολιτών πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τέλος, καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ποιότητα των τροφίμων.

ligmena-kreata-perifereia-attikis-5-768x1024.jpg

lena_papaligoura
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

1 / 3