search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 10:10

Τσικνοπέμπτη: Νεαρές ντύθηκαν… πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και «Φραπές»!

13.02.2026 10:10
probata new

Τις εντυπώσεις και τα βλέμματα των περαστικών έκλεψαν μια παρέα νεαρών γυναικών στη Θεσσαλονίκη, την Τσικνοπέμπτη, οι οποίες εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, ντύθηκαν… πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και φωτογραφήθηκαν μαζί με τον «Φραπέ»!

Η εικόνα του ThessPost.gr είναι χαρακτηριστική. Οι νεαρές κοπέλες φόρεσαν τη χαρακτηριστική στολή των προβάτων, ενώ στα χέρια τους κρατούν πλακάτ που αναγράφει «ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ακριβώς από δίπλα, ένας νεαρός με το μουστάκι αναπαριστά τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο… Φραπέ

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη και στα κεντρικά σημεία της πόλης, όπως η Πλατεία Αριστοτέλους και η Βασιλέως Ηρακλείου, οι περαστικοί κοντοστάθηκαν και φωτογραφήθηκαν με την παρέα, που -ομολογουμένως- φόρεσε τη… στολή της χρονιάς!

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Νέα εξαφάνιση ανηλίκου από δομή για ασυνόδευτα παιδιά, αγνοείται 14χρονο αγόρι

Εξαφάνιση 13χρονης από την πλατεία Βικτωρίας

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκης: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φανάρι και τούμπαρε – Στο νοσοκομείο ο οδηγός (video/photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι Κρήτης, πλημμύρισε το Λιστόν στην Κέρκυρα (video/photo)

sxistou_tiktok
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τραγέλαφος! Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ με την όπισθεν, στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να… γλιτώσει την κίνηση (video)

alepou-xioni
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστήμονες ανακάλυψαν στη Καλιφόρνια ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος αλεπούς

mouseio-krokodeilwn
TRAVEL

Μουσείο Κροκοδείλων: Μούμιες, Θεοί και… αρχαία αυγά

manolakos-aristidis-esiea.jpg
MEDIA

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αριστείδης Μανωλάκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:40
kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι Κρήτης, πλημμύρισε το Λιστόν στην Κέρκυρα (video/photo)

sxistou_tiktok
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τραγέλαφος! Οδηγός πήγαινε για 1,5 χλμ με την όπισθεν, στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να… γλιτώσει την κίνηση (video)

alepou-xioni
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστήμονες ανακάλυψαν στη Καλιφόρνια ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος αλεπούς

1 / 3