ΕΛΛΑΔΑ

14.02.2026 11:27

Σοβαρό τροχαίο στον Βόλο: Ι.Χ. καρφώθηκε μέσα σε φροντιστήριο

14.02.2026 11:27
troaio volos (1)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Βόλο, στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Ανθίμου Γαζή, μεταξύ Κουταρέλια και Χατζηαργύρη.

Σύμφωνα με το THENEWSPAPER, επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του επί της οδού Γαζή, προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στη συνέχεια χτύπησε σε δέντρο και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα σε κατάστημα της περιοχής που στεγάζει φροντιστήριο.

Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που στεγάζεται στο σημείο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η πρόσοψη του καταστήματος διαλύθηκε από την πρόσκρουση.

Στο όχημα επέβαιναν ο ενήλικος οδηγός και ο ανήλικος αδελφός του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ι.Χ. ήταν μεταχειρισμένο και είχε αγοραστεί μόλις μία ημέρα πριν από το ατύχημα. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου, δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Τα δύο νεαρά άτομα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της οικογένειάς τους για να τους συμπαρασταθούν.

Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα και στο κατάστημα είναι εκτεταμένες, ενώ η περιοχή παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένη έως ότου ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του οχήματος και η καταγραφή του συμβάντος από τις Αρχές.

