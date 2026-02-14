search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 12:23

«Πρεμιέρα» για την ομάδα «Κόμβος» της Τροχαίας – Πώς θα ρυθμίζει το κυκλοφοριακό χάος

14.02.2026 12:23
KIFISOS NEW

Στη δημιουργία μίας νέας ειδικής μονάδας που στόχο θα έχει τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, προχώρησε η Τροχαία. Πρόκειται για την ομάδα «Κόμβος», η οποία ανέλαβε «δράση» για πρώτη φορά στην άφιξη των αγροτών στην πρωτεύουσα την Παρασκευή (14/2).

Η μονάδα αυτή αποτελείται από 150 αστυνομικούς και θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την άμεση παρέμβαση σε τροχαία ατυχήματα.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας μιλώντας στην ΕΡΤ «χρησιμοποιείται σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως drones και κάμερες, που επιτρέπουν στους αστυνομικούς να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα σημεία συμφόρησης και να παρεμβαίνουν στα φανάρια και τις βασικές οδικές αρτηρίες για την αποφόρτισή τους».

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη της δύναμης σε κομβικά σημεία όλης της Αττικής. Σκοπός, όπως δήλωσε, ο κ. Ρήγας είναι να μειωθεί η κίνηση «κατά 10% έως 20%» κάτι το οποίο «θα αποτελέσει τεράστια επιτυχία για την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Διαβάστε επίσης:

«Αγοράζω Σπίτι»: Τα «κλειδία» για μία επιτυχημένη αγορά νεόδμητου ακινήτου

Έκτακτο Δελτίο καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για 5 περιοχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ και 9 μποφόρ

Όλα έτοιμα για το καρναβάλι Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ένα καρναβάλι που διαμόρφωσε συνειδήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kontres
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media

KYRANAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έως το τέλος του 2027 θα έχουν παραληφθεί οι 23 νέοι συρμοί της Hellenic Train»

lena_papaligoura
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

fon der laien monaho (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:36
kontres
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media

KYRANAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έως το τέλος του 2027 θα έχουν παραληφθεί οι 23 νέοι συρμοί της Hellenic Train»

lena_papaligoura
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

1 / 3