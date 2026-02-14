«Πρεμιέρα» για την ομάδα «Κόμβος» της Τροχαίας – Πώς θα ρυθμίζει το κυκλοφοριακό χάος

Στη δημιουργία μίας νέας ειδικής μονάδας που στόχο θα έχει τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, προχώρησε η Τροχαία. Πρόκειται για την ομάδα «Κόμβος», η οποία ανέλαβε «δράση» για πρώτη φορά στην άφιξη των αγροτών στην πρωτεύουσα την Παρασκευή (14/2).

Η μονάδα αυτή αποτελείται από 150 αστυνομικούς και θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την άμεση παρέμβαση σε τροχαία ατυχήματα.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας μιλώντας στην ΕΡΤ «χρησιμοποιείται σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως drones και κάμερες, που επιτρέπουν στους αστυνομικούς να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα σημεία συμφόρησης και να παρεμβαίνουν στα φανάρια και τις βασικές οδικές αρτηρίες για την αποφόρτισή τους».

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη της δύναμης σε κομβικά σημεία όλης της Αττικής. Σκοπός, όπως δήλωσε, ο κ. Ρήγας είναι να μειωθεί η κίνηση «κατά 10% έως 20%» κάτι το οποίο «θα αποτελέσει τεράστια επιτυχία για την ποιότητα ζωής των πολιτών».

