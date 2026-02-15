«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για την αφρικανική σκόνη – Ποιοί πρεπει να προσέχουν (Video)

Καθώς το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης κορυφώνεται, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμμισε στο ΕΡΤnews την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Αν και πρόκειται για ένα σύνηθες φυσικό φαινόμενο, ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε ότι επηρεάζει άμεσα τα παιδιά, τα άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και όσους πάσχουν από πνευμονοπάθειες (άσθμα, ΧΑΠ) ή καρδιολογικά προβλήματα. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα όπως βήχα, κόπωση ή ακόμα και ένα αίσθημα σφιξίματος στον θώρακα.

Η βασική σύσταση για τους πολίτες με γνωστά υποκείμενα νοσήματα είναι η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους σε περίπτωση που αισθανθούν οποιαδήποτε επιδείνωση. Ο καθηγητής ήταν κατηγορηματικός στο ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε συνεννόηση με τον γιατρό και όχι αυθαίρετα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επιβάρυνση από τη σκόνη.

Μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια, ο κ. Μαγιορκίνης πρότεινε μια σειρά από πρακτικά μέτρα:

Περιορισμός δραστηριοτήτων: Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες.

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες. Χρήση μάσκας: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2) , την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας.

Συστήνεται η χρήση , την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας. Προστασία εσωτερικών χώρων: Διατήρηση των παραθύρων κλειστών τις ώρες αιχμής του φαινομένου και χρήση ιονιστών ή καθαριστών αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.

