ΕΛΛΑΔΑ

15.02.2026 14:41

Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος για κατά συρροή σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε βάρος γυναικών – Κυκλοφορούσε με κουζινομάχαιρο

15.02.2026 14:41
DIAS ASTYNOMIA

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τεσσάρων γυναικών, στην περιοχή των Εξαρχείων, συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το παραπάνω αδίκημα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 45χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., μεσημβρινές ώρες της 12-2-2026 σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, όπου προέβη σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας.

Είχε πάνω του μαχαίρι 18 εκατοστών

Οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. που κλήθηκαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις υποθέσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζών γυναικών που διέπραξε ο 45χρονος τις τελευταίες 10 ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

