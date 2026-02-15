«Περιορίστε τις μετακινήσεις»: Ήχησε το 112 σε Χίο και Σέριφο – Aκυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών στα Δωδεκάνησα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Χίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που καταγράφονται στο νησί.
Όπως αναφέρει το μήνυμα, «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές».
Μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους και επισκέπτες στο Λιβάδι της Σερίφου, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.
Στην ειδοποίηση επισημαίνεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, ιδίως στις παράκτιες ζώνες, και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.
Επικαροποιήθηκε στις 11.30 το πρωί το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά αναμένονται:
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).
3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – Κυκλάδες και Εύβοια).
Επισημαίνεται πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.
Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων καταγράφονται σήμερα στα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
Ειδικότερα, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες πτήσεις από Αθήνα προς Ρόδο λίγο μετά τις 10 το πρωί καθώς οι ριπές των ανέμων δεν επιτρέπουν την προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρόδου. Καθυστερήσεις δρομολογίων καταγράφονται επίσης και για τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων στα Δωδεκάνησα δεδομένου του απαγορευτικού απόπλου που έχει τεθεί σε ισχύ από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου κ. Μιχάλης Θωμάτος, σημείωσε ότι μέχρι τις 3 το μεσημέρι παρά την ένταση των καιρικών φαινομένων δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα φαινόμενα.
Πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο έχει προκαλέσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που «σαρώνει» τη Δυτική Ελλάδα, με την Πρέβεζα, την Πάργα, τη Μεσσηνία και την Ηλεία να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων.
Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται σε ολόκληρη την Ήπειρο, με νέες δυσμενείς καιρικές συνθήκες να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει κεντρικούς δρόμους, ενώ η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή στο ύψος της Συκούλας, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.
Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου.
Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Πρέβεζα, με την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας να παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα πτώσεων βράχων. Ζημιές εντοπίζονται επίσης σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.
Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει καταστροφές επίσης σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Η παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας έχει πλημμυρίσει ξανά.
Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, ζημιές καταγράφηκαν στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα αλλά και στην ίδια την κωμόπολη της Πάργας.
Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί σταθμευμένο όχημα.
Στην περιοχή της Πάργας, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια, με την περιοχή να αντιμετωπίζει συνεχιζόμενα προβλήματα καταπτώσεων και κατολισθήσεων κατά το τελευταίο τριήμερο. Οι περιοχές Πάργα, Ανθούσα και Αγιά πλήττονται ιδιαίτερα, με τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την αποκατάσταση προσβάσεων. Ο Δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς, ανέφερε στο Epiruspost: «Γίνεται προσπάθεια για λύσεις, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία».
Στο έλεος των καταπτώσεων και των κατολισθήσεων βρίσκεται η Πρέβεζα, με τα προβλήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο τις τελευταίες ώρες. Περιφέρεια και Δήμος βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, όμως η κατάσταση μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σοβαρά και συνεχή είναι τα προβλήματα στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας από τις καταπτώσεις που σημειώνονται. «Όλο το παραλιακό μέτωπο έχει σοβαρά προβλήματα. Μεταφέρουμε προστατευτικά για να τοποθετηθούν ώστε αν πέσουν βράχια να τα συγκρατήσουν και να αποφύγουμε ατυχήματα», ανέφερε στο Epiruspost ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Πέρα από την Εθνική Οδό, νέο σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στην Μυρσίνη, όπου καταγράφηκε μεγάλη κατάπτωση στην είσοδο του χωριού. Στον Μύτικα, τα προβλήματα παραμένουν έντονα και πέρα από τον δρόμο που έχει διαλυθεί, με μηχανήματα να εργάζονται για πρόχειρες λύσεις, έχει ανακύψει και σοβαρό πρόβλημα με πλημμύρες θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Προβλήματα κατολισθήσεων εκδηλώθηκαν και στην Καστροσυκιά, ενώ η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έχει γίνει ένα με τη θάλασσα. «Έχουμε πολλά προβλήματα και ορισμένα πολύ σοβαρά. Οι καταπτώσεις είναι συνεχείς, τα μηχανήματα δεν προλαβαίνουν να παρεμβαίνουν και η κατάσταση στην Μυρσίνη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε σε οριακό σημείο. Αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει», σημείωσε μιλώντας στο Epiruspost ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος.
Στην υπόλοιπη Ήπειρο, η κατάσταση προς το παρόν είναι ελεγχόμενη, με μικρότερα προβλήματα από κατολισθήσεις και καταπτώσεις να αντιμετωπίζονται. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η επερχόμενη επιδείνωση του καιρού αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυσκολίες στις ήδη πληγείσες περιοχές.
Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η πρόσοψη σπιτιού σπίτι στο κέντρο της Μεσσήνης. Τελικά η κατοικία έπρεπε να κατεδαφιστεί.
Τα προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ επεκτείνονται σε ολόκληρο το νομό, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια.
Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη, βρέθηκε στα όριά του κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.
Παράλληλα, κατολισθήσεις καταγράφονται στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού.
Στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τον δήμο του Πύργου με τον δήμο Αδρίτσενας οι κατολισθήσεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.
Ο Λάβανας ποταμός κινδυνεύει με υπερχείλιση, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές, την ώρα που η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί.
