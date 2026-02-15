search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 15:17

Σοκ στη Νίκαια: Συνελήφθησαν νεαροί που βασάνισαν και βίασαν ανήλικο – Τραβούσαν βίντεο, και 15χρονη εμπλέκεται στην υπόθεση

15.02.2026 15:17
peripoliko new

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 χρόνων, κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου στη Νίκαια, κατά συναυτουργία.

Αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συνέλαβαν τους δύο δράστες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μια 15χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας του 17χρονου θύματος, σε βάρος τριών ατόμων.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο εφιάλτης για τον ανήλικο άρχισε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πήγε στην οικία του φίλου του, ο άλλος κοινός τους φίλος καθώς και η 15χρονη που ήταν σύντροφος του πρώτου.

Κατά την παραμονή του στο σπίτι, οι νεαροί πέταξαν αυγά και ξύδι στον 17χρονο, τον βιντεοσκόπησαν και τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στη Χίο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Κρήτη: Την Τρίτη η απολογία του 64χρονου που σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του

Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος για κατά συρροή σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε βάρος γυναικών – Κυκλοφορούσε με κουζινομάχαιρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SidneyPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κακοποιοί απηγάγαν ηλικιωμένο κατά λάθος – Έκκληση από την αστυνομία για την απελευθέρωση του

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός ο 23χρονος ακροδεξιός μετά τις συγκρούσεις στη Λυών – Συναγερμός και ενίσχυση αστυνόμευσης στις πολιτικές συγκεντρώσεις

dacia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster: Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Η τιμή στην Ελλάδα

danai liveratou (1)
LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: «Δεν με έχω φανταστεί στα μπουζούκια» – «Θα έβγαινα και θα ρωτούσαν πού είναι ο Ρέμος και ο Αργυρός»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Λιάγκα: «“Ψωνίζει” πολύ από την εκπομπή μας – Προσπάθησε και άλλα άτομα και δεν τα κατάφερε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 17:07
SidneyPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κακοποιοί απηγάγαν ηλικιωμένο κατά λάθος – Έκκληση από την αστυνομία για την απελευθέρωση του

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός ο 23χρονος ακροδεξιός μετά τις συγκρούσεις στη Λυών – Συναγερμός και ενίσχυση αστυνόμευσης στις πολιτικές συγκεντρώσεις

dacia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster: Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Η τιμή στην Ελλάδα

1 / 3