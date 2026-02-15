Σοκ στη Νίκαια: Συνελήφθησαν νεαροί που βασάνισαν και βίασαν ανήλικο – Τραβούσαν βίντεο, και 15χρονη εμπλέκεται στην υπόθεση

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 χρόνων, κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου στη Νίκαια, κατά συναυτουργία.

Αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συνέλαβαν τους δύο δράστες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μια 15χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας του 17χρονου θύματος, σε βάρος τριών ατόμων.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο εφιάλτης για τον ανήλικο άρχισε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πήγε στην οικία του φίλου του, ο άλλος κοινός τους φίλος καθώς και η 15χρονη που ήταν σύντροφος του πρώτου.

Κατά την παραμονή του στο σπίτι, οι νεαροί πέταξαν αυγά και ξύδι στον 17χρονο, τον βιντεοσκόπησαν και τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

