Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια – Βίντεο από drone

17.02.2026 21:32
Αποκλεισμένοι είναι οι 188 κάτοικοι του χωριού Μαζαράκι Ηλείας, λόγω των κατολισθήσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Έχουν κλείσει και οι δύο είσοδοι στο χωριό, καθιστώντας αδύνατες τις μετακινήσεις ή τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Τα παιδιά του χωριού προκειμένου να επιστρέψουν από το σχολείο αναγκάστηκαν να περάσουν από τα χωράφια. Αρκετοί γονείς κουβάλησαν τα παιδιά τους στην πλάτη, φοβούμενοι ότι θα βουλιάξουν ή θα γλιστρήσουν στις λάσπες.

Μετέφεραν τα παιδιά στην πλάτη

Ξεπέρασε τα 700 μέτρα η κατολίσθηση

Η κατολίσθηση ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα 700 μέτρα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα συνεχίσει να βαθαίνει τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

