Χρήστος Μάστορας: Την Τετάρτη, 18/2, η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά από τρεις διαδοχικές αναβολές.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025 στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής φέρεται να προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς τελικά ακινητοποιήθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτόδικο Αυτόφωρο για την υπόθεση δεν είχε εκδικαστεί, ενώ είχαν ακολουθήσει και δύο αναβολές.

