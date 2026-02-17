search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 19:37

Χρήστος Μάστορας: Την Τετάρτη, 18/2, η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

17.02.2026 19:37
mastoras-new

Αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά από τρεις διαδοχικές αναβολές.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025 στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής φέρεται να προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς τελικά ακινητοποιήθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτόδικο Αυτόφωρο για την υπόθεση δεν είχε εκδικαστεί, ενώ είχαν ακολουθήσει και δύο αναβολές.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη ο ηθοποιός Σία Λε Μπουφ στη Νέα Ορλεάνη επειδή «τρομοκρατούσε» την πόλη κατά τη διάρκεια του Mardi Gras (Video)

Νίκος Μέλλος: Η μάχη του με τον καρκίνο και η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο – «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε μένα»

Σωτήρης Τσαφούλιας για αμβλώσεις: «Είμαι υπέρ μιας γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή κατά πάντων για τις καταγγελίες εργαζομένων – Απειλεί με μηνύσεις Άδωνι και δημοσιογράφους, μιλά για «εκβιαστές» και «εγκληματική οργάνωση»

dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη stalker που παρενοχλούσε δημοσιογράφο επί 15 χρόνια – Της έστελνε δώρα και καλούσε στο σπίτι της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 20:31
isap 8760-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε στον Περισσό συρμός του ΗΣΑΠ – Έμεινε χωρίς ρεύμα

tempi-mathitiko-sillalitirio-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Anderson Cooper
MEDIA

Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

1 / 3