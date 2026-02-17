Νίκος Μέλλος: Η μάχη του με τον καρκίνο και η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο – «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε μένα»

Τη μάχη του με τον καρκίνο γνωστοποίησε ο Νίκος Μέλλος μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη περιπέτεια την οποία αντιμετώπισε έχοντας δίπλα του ανθρώπους που δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό του.

Ο ηθοποιός που πρόσφατα συμμετείχε στις σειρές «Η Γη της Ελιάς» και «Ηλέκτρα» δημοσίευσε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο όπου ο ίδιος απεικονίζεται περιτριγυρισμένος από τους φίλους του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όλους εκείνους που με την αγάπη τους τον βοήθησαν να μείνει δυνατός.

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής. Είχα χάσει τη γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι άδικα), αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και μαλιστα σε τέτοια ηλικία. Παρόλα αυτά άκουσα, ένιωσα και είδα τη λέξη “αγαπώ” τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη τη δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται από το μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν “είμαι εδώ” ό,τι ώρα και όποτε με χρειαστείς και το εννοούσαν. Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στο μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα. Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στη ζωή μου είναι θεοί!! #free» έγραψε.

