ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 10:39
18.02.2026 07:26

ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Πολυτεχνική Σχολή (video/photos)

Σε 38 συλλήψεις προχώρησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (17/2) η αστυνομία, μετά από επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε καθώς στον χώρο είχαν συγκεντρωθεί άτομα εντός του κτιρίου, παρότι η σχολή ήταν κλειστή μετά την πρόσφατη απόφαση από τις πρυτανικές αρχές να μην πραγματοποιείται καμία εκδήλωση στους χώρους του ΑΠΘ, λόγω των πρόσφατων επεισοδίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ, ωστόσο μέρος των παρευρισκόμενων παρέμεινε στον χώρο και μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Αρχικά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 48 προσαγωγές εκ των οποίων οι 38 μετετράπησαν σε συλλήψεις όταν ολοκληρώθηκε η σχετική έρευνα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης, οι οποίες εισήλθαν στον χώρο και προχώρησαν σε ελέγχους και προσαγωγές.

