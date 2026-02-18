search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026
18.02.2026 01:10

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο ΑΠΘ: Πάνω από 40 προσαγωγές

18.02.2026 01:10
APTH

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η ΕΛ.ΑΣ. στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ομάδα φοιτητών είχε προγραμματισμένη προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00, ώρα κατά την οποία αποφασίστηκε να κλείνουν όλα τα κτίρια εντός του campus μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκλήθηκαν πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν, αλλά δεν υπάκουσαν. Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. περικύκλωσαν το ΑΠΘ. Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Σύμφωνα πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι τώρα έχουν γίνει συνολικά πάνω από 40 προσαγωγές.

