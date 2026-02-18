Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό – Τρεις τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Πύργου-Κατακόλου στην Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews.com, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο 65χρονος οδηγός του κόκκινου αγροτικού οχήματος και ο 56χρονος συνοδηγός του σπορ Ι.Χ., οι οποίοι, λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων τους, διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., παρέμενε νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο τέταρτος επιβαίνων, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Οι πρώτες κλήσεις προς τις αρχές έκαναν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση και εγκλωβισμένους επιβάτες, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν εικόνες σοκ: παραμορφωμένες λαμαρίνες, έντονη ανησυχία για την κατάσταση των επιβαινόντων και επιχείρηση διάσωσης που εξελισσόταν υπό ισχυρή βροχόπτωση και πίεση χρόνου.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα -ένα κόκκινο αγροτικό και ένα σπορ Ι.Χ.- στα οποία επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, από δύο σε κάθε όχημα.

Τα πρώτα στοιχεία για τη σύγκρουση

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το αγροτικό όχημα κινούνταν προς Κατάκολο, ενώ το σπορ Ι.Χ. κατευθυνόταν προς Πύργο.

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τη διασταύρωση του Τραγανού, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των κινήσεων που οδήγησαν στη μετωπική πρόσκρουση.

Πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός του αγροτικού ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με το διερχόμενο Ι.Χ.

Η εκδοχή αυτή παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα δεδομένα από το σημείο, προκειμένου να σχηματίσουν σαφή εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού υπό δύσκολες συνθήκες

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εγκλωβισμό επιβατών, κυρίως στο σπορ Ι.Χ., με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο τραυματισμένων επιβαινόντων από το Ι.Χ.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα και παρέλαβαν τους τραυματίες, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου έγινε η αρχική ιατρική εκτίμηση.

Μετά την αξιολόγηση των γιατρών, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των δύο πιο σοβαρά τραυματισμένων στο νοσοκομείο της Πάτρας για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Αγωνία για την πορεία της υγείας των τραυματιών

Ο 66χρονος τραυματίας εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στον Πύργο, ενώ οι δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στην Πάτρα παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξή της.

Η Τροχαία Πύργου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, εξετάζοντας μαρτυρίες, τη θέση των οχημάτων μετά τη σύγκρουση, τα ίχνη στο οδόστρωμα και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης

Διαβάστε επίσης

Η έξοδος της κακοκαιρίας «εξπρές»… και στο βάθος ήλιος!

Για δεύτερη ημέρα τα ταξί τραβούν χειρόφρενο: Μεγαλώνει το χάσμα με τον Κυρανάκη

Ο Μαυρίκης στην αυλή με το όπλο στο χέρι: Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς