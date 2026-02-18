search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 10:38
ΕΛΛΑΔΑ

18.02.2026 08:33

Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων – Για ποια λιμάνια έχουν εκδοθεί απαγορευτικά απόπλου

18.02.2026 08:33
Μεταβολές καταγράφονται σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια των πλοίων λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν με ορισμένα λιμάνια να έχουν εκδόσει απαγορευτικά απόπλου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των δρομολογίων πριν την αναχώρησή τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 08:00 πραγματοποιούνται κανονικά.

Ωστόσο, το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που είναι προγραμματισμένο για τις 09:00 παραμένει αβέβαιο εάν γίνει.

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.

