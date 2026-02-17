Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη λόγω κακοκαιρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Ιονίου έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία που επικρατεί σήμερα, Τρίτη (17/2), με αποτέλεσμα τη ματαίωση πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, καθώς και τα δρομολόγια 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Παράλληλα, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο και το δρομολόγιο 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη.
Χωρίς σύνδεση παραμένουν και οι γραμμές προς την Ιθάκη, καθώς δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια 12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο.
Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους πρακτορεία ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των εισιτηρίων για επόμενα δρομολόγια.
Διαβάστε επίσης:
Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πότε ξεκινούν, τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι
Σπείρα νεαρών λήστευε ανήλικους στη Θεσσαλονίκη
Ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο στην Αργυρούπολη – Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.