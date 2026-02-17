Ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο στην Αργυρούπολη – Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν (video)

Θύμα ληστείας από τρία άτομα, με οπαδικό υπόβαθρο, έπεσε ένας 22χρονος το πρωί της Τρίτης (17/2), έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 όταν το θύμα προσεγγίστηκε από τρία άτομα τα οποία τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι».

Ο 22χρονος απάντησε και τότε άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με ένα ξύλινο αντικείμενο, πιθανόν ρόπαλο.

Στη συνέχεια οι δράστες του απέσπασαν περισσότερα από 200 ευρώ και έγιναν καπνός.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό (πήρε εξιτήριο), ενώ η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

